ATP Rotterdam: Jo-Wilfried Tsonga scheitert in Runde eins

Jo-Wilfried Tsonga ist wie schon vergangene Woche in Montpellier nun auch in Rotterdam ifrüh ausgeschieden. Der Franzose unterlag Hubert Hurkacz mit 4:6 und 6:7 (7).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2022, 21:34 Uhr

© Getty Images Jo-Wilfried Tsonga hat sich auch in Rotterdam vergeblich gestreckt

Sich mit Hubert Hurkacz einen harten, am Ende aber erfolglosen Kampf zu liefern, ist wahrlich keine Schande. Der Pole hat 2021 erstmals das Finale der besten acht Spieler der Saison erreicht - und startet in dieser Woche beim ATP-Tour-500-Turnier an Position vier gesetzt. Was für Jo-Wilfried Tsonga aber kein Trost sein wird. Denn das 4:6 und 6:7 (7) bedeutete die nächste frühe Niederlage für den ehemaligen Top-Ten-Mann. Vergangene Woche in Montpellier hatte Tsonga zum Auftakt gegen Kacper Zuk gewonnen, verlor aber in Runde zwei gegen Filip Krajinovic.

Gar nicht gut läuft es weiterhin auch für David Goffin. Der Belgier ging gegen Alex de Minaur aus Australien mit 0:6 und 3:6 unter. De Minaur spielt nun gegen Mackenzie McDonald, der sich gegen Nikoloz Basilashvili durchsetzen konnte.

Das Turnier-Tableau wird angeführt von Stefanos Tsitsipas, der gegen Alejandro Davidovich Fokina eröffnet. Titelverteidiger Andrey Rublev startet gegen den Schweizer Qualifikanten Henri Laaksonen.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam