ATP Rotterdam: Krawietz und Mies scheitern an Kontinen und Peers

Die French-Open-Champions Kevin Krawietz und Andreas Mies sind beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam schon in Runde eins ausgeschieden. Das an Position eins gesetzte Duo unterlag Jan-Lennard Struff und Henri Kontinen in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2020, 17:23 Uhr

© Getty Images Andreas Mies und Kevin Krawietz sind in Rotterdam schon raus

So richtig rund läuft es noch nicht in dieser Saison für Kevin Krawietz und Andreas Mies: Das deutsche Davis-Cup-Doppel hat gemeinsam erst ein Match gewonnen – beim ATP Cup in Brisbann mit 17:15 im Match-Tiebreak gegen Stefanos Tsitsipas und Michail Pervolarakis. Bei den Australian Open allerdings kam das Aus ebenso in Runde eins wie nun beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam. Dort mussten sich die beiden Turnierfavoriten dem Duo Jan-Lennard Struff und Henri Kontinen glatt mit 2:6 und 2:6 geschlagen geben. Für Struff/Kontinen war es bereits die dritte Partie im Laufe des Turniers: Der deutsche Davis-Cup-Spieler und sein finnischer Partner mussten zunächst zwei Qualifikationsrunden überstehen, bevor sie einen Platz im Hauptfeld sicher hatten. In Runde zwei geht es für die Sieger nun entweder gegen Jamie Murray und Neal Skupski oder Jürgen Melzer und Edouard Roger-Vasselin.

Jan-Lennard Struff ist beim ersten ATP-Tour-500-Turnier des Jahres auch im Einzel vertreten. Der Warsteiner bekommt es dabei in Runde eins mit Félix Auger-Aliassime zu tun. Philipp Kohlschreiber, der zweite deutsche Starter, trifft am Montagabend auf Daniel Evans. An Position eins ist in Rotterdam Daniil Medvedev gesetzt, gefolgt von Stefanos Tsitsipas und Gael Monfils.

