ATP Rotterdam: Monfils bezwingt Shapovalov

Gael Monfils siegte in der ersten Runde beim ATP-500er-Event in Rotterdam gegen Denis Shapovalov 7:6(4), 7:6(5).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2024, 13:19 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hat nach seiner Disqualifikation in Oslo den ersten Sieg eingefahren.

Gael Monfils hat in Rotterdam in einer engen Partie den Einzug in die zweite Runde perfekt machen können. Gegen den im Ranking nur noch auf Platz 127 stehenden Denis Shapovalov benötigte der Franzose, der am letzten Wochenende beim UTS-Event in Oslo disqualifiziert worden war, alle Konzentration, um als Sieger vom Court gehen zu können. denn auch der Kanadier zeigte eine gute Partie, hatte in den beiden Tiebreaks dann jedoch das Nachsehen.

Ohne ein einziges Break ging die Partie in beiden Sätzen beim Stand von 6:6 in die Entscheidung. Durch die soliden Aufschlagspiele beider Kontrahenten war die Matchzeit mit 1:39 für zwei enge Sätze nicht sonderlich lang.

Gael Monfils möglicher Gegner von Jannik Sinner

Gael Monfils könnte damit der nächste Gegner von Jannik Sinner werden, sollte dieser heute Abend seine Auftaktpartie gegen Botic van de Zandschulp gewinnen. Denis Shapovalov muss hingegen den nächsten Rückschlag auf dem Weg zurück an die Spitze hinnehmen.

