ATP Rotterdam: Musetti schockt Hurkacz, Murray schlägt Bublik

Lorenzo Musetti steht beim ATP-500-Turnier in Rotterdam nach einem Dreisatzerfolg über Hubert Hurkacz bereits im Viertelfinale. Andy Murray schlug unterdessen Montpellier-Champion Alexander Bublik in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.02.2022, 21:23 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti schlug Hubert Hurkacz in drei Sätzen

Überraschung in Rotterdam: Der an Position vier gesetzte Hubert Hurkacz musste bereits in der zweiten Runde die Segel streichen. Der Weltranglistenelfte aus Polen unterlag dem Italiener Lorenzo Musseti mit 3:6, 7:5 und 3:6. Der 19-Jährige trifft im Viertelfinale nun auf Botic van de Zandschulp oder Jiri Lehecka.

Ebenfalls bereits in der Runde der letzten Acht steht Alex de Minaur. Der Australier besiegte Mackenzie McDonald mit 7:6 (6), 1:6 und 6:4. Er könnte es am Freitag mit dem topgesetzten Stefanos Tsitsipas zu tun bekommen. Dafür müsste der Grieche im Achtelfinale gegen Ilya Ivashka bestehen.

In der ersten Runde überstand Tsitsipas am Dienstag gegen Alejandro Davidovich Fokina einige heikle Momente. Ähnlich erging es dem an Position drei gesetzten Felix Auger-Aliassime einen Tag später. Dem Kanadier reichte eine allenfalls durchschnittliche Leistung, um Egor Gerasimov mit 3:6, 6:2 und 6:2 zu schlagen.

Auf Auger-Aliassime wartet in Runde zwei nun eine noch größere Herausforderung: Andy Murray schlug Montpellier-Champion Alexander Bublik, der in Frankreich im Finale Alexander Zverev keine Chance gelassen hatte, im ersten Match der Abendsession mit 7:6 (6) und 6:4 und fordert am Donnerstag nun den Australian-Open-Viertelfinalisten.

Das Einzel-Tableau in Rotterdam