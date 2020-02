ATP Rotterdam: Philipp Kohlschreiber scheitert in Runde eins an Daniel Evans

Nach überstandener Qualifikation war für Philipp Kohlschreiber bereits in der ersten Runde des ATP-500-Events in Rotterdam Endstation. Der Deutsche scheiterte mit 3:6 und 5:7 an Daniel Evans.

von SID

zuletzt bearbeitet: 10.02.2020, 22:53 Uhr

Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-500-Event in Rotterdam in der ersten Runde an Daniel Evans gescheitert.

Philipp Kohlschreiber hat sein erstes Match nach seinem verletzungsbedingten Aus bei den Australian Open verloren. Beim ATP-Turnier in Rotterdam unterlag der 36 Jahre alte Augsburger in Runde eins dem Briten Daniel Evans 3:6, 5:7. Für den in der Weltrangliste nur noch auf Platz 81 notierten Kohlschreiber war es im dritten Duell mit Evans die zweite Niederlage.

Beim ersten Grand Slam des Jahres in Melbourne war Kohlschreiber wegen einer Bauchmuskelblessur nicht zu seinem Zweitrundenmatch gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas angetreten. Zweiter deutscher Spieler im Hauptfeld des mit 2.155.295 dotierten Hallenturniers ist Jan-Lennard Struff, der am Dienstag auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime trifft.

