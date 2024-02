ATP Rotterdam: Rune mit Dreisatzsieg gegen Safiulin

Holger Rune hat beim ATP-500er-Turnier in Rotterdam als einer der letzten Spieler die zweite Runde erreicht. Gegen Roman Safiulin siegte der Däne 6:4, 2:6, 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2024, 17:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Holger Rune siegte zum Auftakt in Rotterdam gegen Roman Safiulin.

Für Holger Rune wurde die Erstrundenaufgabe gegen Roman Safiulin eine größere Hürde als von seinem, in den letzten Tagen stark geschrumpften, Team erhofft. Nach einem starken ersten Satz mit einigen Breakchancen für den 20-Jährigen, zeigte der Siebte der Weltrangliste im zweiten Satz einige Nachlässigkeiten in seinem Spiel. Diese bestrafte Roman Safiulin sofort, der so einen dritten Satz erkämpfte.

In diesem zeigte sich Rune dann wieder souverän und gab mit dem ersten Ballwechsel des Schlussabschnitts den Ton an. Nach dem zweiten Break des jungen Dänen schenkte dieser seinem Kontrahenten beim Stand von 5:1 jedoch nochmal ein wenig Hoffnung.

https://x.com/TennisTV/status/1757796865297322305?s=20

Holger Rune stoppt auch kein 0:30

Doch Holger Rune konnte nun auch im letzten Aufschlagspiel der Partie kein 0:30 mehr stoppen und gewann nach 1:54 Stunde das Match. In der zweiten Runde wartet nun Andrey Shevchenko, der in der ersten Runde Zhizhen Zhang in drei Sätzen bezwingen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam