ATP Rotterdam: Shevchenko schockt Rune!

Alexander Shevchenko hat beim ATP-500er-Turnier in Rotterdam für eine Überraschung gesorgt. Er schlug Holger Rune in drei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.02.2024, 16:07 Uhr

© Getty Images

Shevchenko, die Nummer 57 der Welt und seit Kurzem für Kasachstan am Start, siegte mit 6:4, 1:6, 6:3 und schaffte damit den Sprung ins Viertelfinale. Für Shevchenko war der Sieg über die Nummer 7 der Welt der größte bislang.

"Der beste Sieg meiner Karriere bislang", freute sich Shevchenko. "Ich hatte schon einen gegen Taylor Fritz, das war der bislang größte. Aber das heute ist wohl jetzt der beste. Es fühlt sich süßer an wegen der Revanche für Brisbane." In Australien hatte Rune noch in drei Sätzen gewonnen.

Für den Dänen geht die turbulente und eher schwankende Zeit auf dem Court damit weiter - erst zuletzt hatte er Schlagzeilen aufgrund der Verpflichtungen von Boris Becker und Severin Lüthi als Coaches gemacht, die jedoch beide nach nur kurzer Zeit ihr Engagement beendeten.

Jannik Sinner spielt am Abend

Shevchenko trifft nun auf Grigor Dimitrov, der weiterhin stark in Form ist. Dimitrov schlug Marton Fucsovics mit 6:3, 7:5.

Am Abend ist auch der an eins gesetzte Jannik Sinner am Start. Der Australian-Open-Champ hatte gestern Abend sein erstes Match seit seinem Triumph "down under" gegen Botic van de Zandschulp in zwei Sätzen für sich entschieden.

Er trifft ab 19.30 Uhr auf Gael Monfils.

