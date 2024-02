ATP Rotterdam: Sinner mit erstem Auftritt als Grand-Slam-Champion

17 Tage nach seinem Triumph bei den Australian Open kehrt Jannik Sinner auf die ATP-Tour zurück.

von SID

zuletzt bearbeitet: 14.02.2024, 08:28 Uhr

Für den 22-jährigen Italiener, der am 28. Januar im dramatischen Finale von Melbourne gegen den Russen Daniil Medwedew seinen bislang größten Karriereerfolg gefeiert hatte, herrscht beim Hallenturnier in Rotterdam ab Mittwoch damit wieder Alltag.

Der topgesetzte Sinner, Nummer vier der Weltrangliste, trifft in seiner Auftaktpartie auf den Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP-Nummer 66), gegen den er bereits in seiner Auftaktpartie bei den Australian Open gespielt und glatt in drei Sätzen gewonnen hatte.

Sinner schaut nicht auf das Ranking

Im Vorjahr erreichte Sinner in Rotterdam das Endspiel - er unterlag aber Medwedew, der seinen Titel nicht verteidigen und damit viele Ranglistenpunkte verlieren wird. Sinner würde am Russen mit einem Turniersieg vorbeiziehen.

Auf das Ranking schaue er aber nicht, zumindest nicht direkt, sagte Sinner unlängst bei beinSports: "Ich will vor allem auf dem Platz glücklich sein und mein Spiel verbessern. Das ist das einzige, was ich kontrollieren kann. Aber natürlich ist es mein Traum, irgendwann die Nummer eins zu werden."

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam