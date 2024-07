ATP: Rotterdam statt Golden Swing? Carlos Alcaraz ändert seinen Turnierplan

Carlos Alcaraz wird im kommenden Jahr erstmals beim ATP-500-Turnier in Rotterdam an den Start gehen. Somit dürfte der Wimbledon-Sieger 2025 auf den Golden Swing in Südamerika verzichten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2024, 13:55 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz wird 2025 in Rotterdam aufschlagen

Wie die Veranstalter des ATP-500-Events in Rotterdam am Dienstag bekanntgaben, wird Carlos Alcaraz 2025 zum ersten Mal in der niederländischen Hafenstadt aufschlagen. “Carlos Alcaraz steht schon seit einiger Zeit ganz oben auf unserer Wunschliste. Mit vier Grand-Slam-Titeln im Alter von nur 21 Jahren ist er eines der spektakulärsten Talente aller Zeiten”, erklärte Turnierdirektor Richard Krajicek auf der Turnier-Website.

Angesichts seiner Teilnahme in Rotterdam scheint festzustehen, dass Alcaraz im kommenden Jahr nicht mehr beim Golden Swing in Südamerika an den Start gehen wird. Das Turnier in den Niederlanden beginnt am 3. Februar, eine Woche später - also am Tag nach dem Finale in Rotterdam - startet das ATP-250-Turnier in Buenos Aires. Ab dem 17. Februar findet dann das 500er-Turnier in Rio de Janeiro statt.

In diesem Jahr schlug Alcaraz noch bei den beiden Sandplatzevents in Südamerika auf - mit vergleichsweise mäßigem Erfolg. Nach seiner Halbfinalniederlage in Buenos Aires musste der 21-jährige Spanier in Rio de Janeiro in der ersten Runde gegen Thiago Monteiro verletzungsbedingt aufgeben.

Im kommenden Jahr wird Alcaraz, der in Rotterdam unter anderem Konkurrenz von Jannik Sinner bekommt, damit voraussichtlich erst in Monte-Carlo (6. bis 13. April) erstmals auf Sand spielen. Das Turnier in den Niederlanden findet wie auch die beiden 1000er-Events in Indian Wells und Miami auf Hartplatz statt.