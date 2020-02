ATP Rotterdam: Stefanos Tsitsipas zurück am Ort, wo alles begann

Stefanos Tsitsipas startet beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam als Nummer zwei. Der Grieche hat eben dort seinen Einstieg in die ATP-Tour genommen – und bis heute noch kein einziges Match gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.02.2020, 10:20 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat in Rotterdam noch kein Match gewonnen

Rotterdam ist kein Ort, an dem Stefanos Tsitsipas von guten Erinnerungen zehren kann: Drei Mal stand der Grieche bis dato auf dem Court, eben so oft musste Tsitsipas am Ende seinem Gegner gratulieren: 2019 Damir Dzumhur nach einem engen Drei-Satz-Match, im Jahr davor noch knapper gegen Martin Klizan (im Tiebreak des dritten Satzes nämlich) und bei der Premiere 2017 gegen Jo-Wilfried Tsonga.

„Ich habe hier mein erstes ATP-Tour-Level-Match gegen Tsonga gespielt, und habe richtig gut begonnen, obwohl ich am Ende verloren habe“, erklärte der Grieche dieser Tage in Rotterdam. „Ich hatte noch nicht viel auf der Challenger-Tour gespielt, sondern hauptsächlich Futures. Richard (Turnierdirektor Krajicek, Anm. der Redaktion) hat mir mit der Wildcard die Möglichkeit gegeben zu spielen, was für mich damals enorm groß war.“

Tsitsipas lernt Woche für Woche

Die Zeiten, da Stefanos Tsitsipas nicht per se in ein Turnier kommt, sind natürlich längst vorbei. Trotz seines enttäuschenden Ausscheidens gegen Milos Raonic in der dritten Runde der Australian Open firmiert der 22-Jährige immer noch als Nummer sechs der ATP-Weltrangliste. Kein Vergleich also zu 2017.

„Ich habe mich wie ein Superstar gefühlt, als ich dieses Turnier gespielt habe“, so Tsitsipas weiter. „Ich habe mich mehr als Junior gesehen. Und war aufgeregt, wollte sehen, wie die Top-Jungs spielten. Irgendwie fühlt es sich an, als wäre das vor einer langen Zeit gewesen, aber die Zeit ist wirklich schnell verflogen. Ich lerne Woche für Woche und ich sehe einen sehr unterschiedlichen Stefanos verglichen mit dem ersten Mal, als ich hier gespielt habe.“

Hurkacz erster Gegner in Rotterdam

Vor allem eines habe er gelernt, so Tsitsipas: „Ich manage meinen Energieverbrauch schlauer. Weiß jetzt, wann ich pushen soll. Und wann ich Energie sparen muss.“ 2019 hätte er sich in dieser Phase der Saison bereits müde gefühlt.

Der Einstieg in das erste ATP-Tour-500-Turnier des Jahres hätte von der Papierform her kaum schwieriger ausfallen können: Tsitsipas startet gegen Hubert Hurkacz, der beim ATP Cup in Sydney Diego Schwartzman, Borna Coric und Dominic Thiem besiegt hatte. Fünf Begegnungen hat es zwischen Tsitsipas und Hurkacz bislang gegeben, die letzte beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai, wo der Grieche im Tiebreak des dritten Satzes erfolgreich blieb. Der einzige Sieg von Hurkacz datiert auch aus dem vergangenen Jahr: vom ATP-Masters-1000-Turnier in Montréal.

An Position eins gesetzt geht Daniil Medvedev ins Rennen. Der Russe eröffnet gegen Montpellier-Finalist Vasek Pospisil.

