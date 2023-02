ATP Rotterdam: Tsitsipas mit hartem Los, Zverev gegen Qualifikanten

Die Auslosung beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam wird vor allem Topfavorit Stefanos Tsitsipas sauer aufstoßen. Gu erwischt hat es dagegen Alexander Zverev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2023, 06:43 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas könnte in Rotterdam in Runde zwei auf Jannik Sinner treffen

Was für eine Besetzung für ein 500er-Event! Stefanos Tsitsipas, eben noch Finalist bei den Australian Open, führt das Tableau an. Und muss in Runde eins gegen Emil Ruusuvuori aus Finnland ran. Richtig knackig könnte es danach werden. Denn dann droht ein Treffen mit Jannik Sinner, gegen den Tsitsipas in Melbourne über fünf Sätze musste. Sinner eröffnet gegen Benjamin Bonzi.

Alexander Zverev startet als Nummer acht und bekommt es zunächst einmal mit einem Qualifikanten zu tun. Was auch in Runde zwei der Fall sein könnte. Wenn nicht Lokalmatador Tallon Griekspoor wartet. Potenzieller Viertelfinalgegner für Zverev ist Holger Rune, der aber wiederum in Runde zwei gegen Marc-Andrea Huesler ran müsste. In diese Woche in Montpellier hat Rune gegen den Schweizer zwar gewonnen, die beiden vorherigen Matches gingen aber an Huesler.

Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime hat es auch nicht einfach erwischt: Der Kanadier eröffnet gegen Lorenzo Sonego, könnte im Viertelfinale gegen Daniil Medvedev drankommen. Von ganz unten im Raster grüßt Andrey Rublev. Der gleich im ersten Match von Alex de Minaur getestet wird.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam