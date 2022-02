ATP Rotterdam: Tsitsipas und Rublev im Gleichschritt weiter

Turnierfavorit Stefanos Tsitsipas und Titelverteidiger Andrey Rublev sind ohne Probleme in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 16:21 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat mit Ilya Ivashka nur wenige Probleme gehabt

Die beiden topgesetzten Spieler in Rotterdam setzten sich am Donnerstag jeweils in zwei Sätzen durch.Titelverteidiger Andrey Rublev legte dabei gegen den Südkoreaner SoonWoo Kwon vor, gewann nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 6:4 und 6:4. Rublev trifft im Viertelfinale am Freitag entweder auf Tallon Griekspoor oder Marton Fucsovics.

Auch für Stefanos Tsitsipas lief es gegen Ilya Ivashka zu Beginn nicht ganz nach Wunsch. Nach dem Break zum 4:6 im ersten Satz fiel das Spiel des Weißrussen allerdings auseinander. Tsitsipas gab nur noch ein einziges Spiel ab, gewann mit 6:4 und 6:1. In der Runde der letzten acht spielt der Grieche gegen Alex de Minaur.

Im ersten Match des Tages hatte der 20-jährige Tscheche Jiri Lehecka für eine Überraschung gesorgt. Lehecka gewann nach seinem Auftakt-Coup gegen Denis Shapovalov auch gegen Botic van de Zandschulp. Im Viertelfinale steht nun ein Treffen mit Lorenzo Musetti an.

