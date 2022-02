ATP Rotterdam: Überraschungsmann Jiri Lehecka schon im Viertelfinale

Jiri Lehecka aus der Tschechischen Republik steht beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam überraschend im Viertelfinale. Lehecka besiegte Lokalmatador Botoc van de Zandschulp in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 13:34 Uhr

© Getty Images Jiri Lehecka steht in Rotterdam im Viertelfinale

Der Sieg von Jiri Lehecka gegen Denis Shapovalov in Runde eins des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam ist also keine Eintagsfliege geblieben. Der 20-jährige Tscheche legte im Achtelfinale gegen Lokalmatador Botic van de Zandschulp mit der nächsten Überreschaung nach, gewann nach langsamem Start noch mit 1:6, 6:4 und 6:4. Besonders bemerkenswert dabei die Nervenstärke des Youngsters: van de Zandschulp schaffte im dritten Satz das Re-Break zum 4:4 - Lehecka aber schlug umgehend zurück. Und servierte zum größten Erfolg seiner Karriere aus.

Im Viertelfinale wartet mit Lorenzo Musetti nun ein Altersgenosse des Tschechen. Auch Musetti hat auf dem Weg unter die letzten acht einen renommierten Spieler geschlagen, Hubert Hurkacz nämlich, die Nummer vier des traditiosnreichen 500ers in den Niederlanden.

Ebenfalls schon im Viertelfinale stehen Alex de Minaur, der entweder gegen Stefanos Tsitsipas oder Olya Ivashka spielen wird, und Cameron Norrie, der auf den Sieger der Partie zwischen Andy Murray und Félix Auger-Aliassime wartet.

