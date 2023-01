ATP: Ruud scheitert in Auckland an Djere, Rublev in Adelaide an Kokkinakis

Bei den ATP-World-Tour-250-Turnieren in Auckland und Adelaide gab es im Achtelfinale Negativ-Überraschungen von Seiten Casper Ruuds und Andrey Rublevs.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.01.2023, 12:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Casper Ruud ist im Achtelfinale von Auckland an Laslo Djere gescheitert

Innerhalb weniger Minuten mussten sich die Turnierveranstalter der ATP-World-Tour-250-Veranstaltungen in Auckland und Adelaide von ihren Topfavoriten verabschieden.

In der Hauptstadt des australischen Bundesstaates South Australia - beim zweiten Hartplatz-Event in Folge - musste sich der an eins gesetzte Russe Andrey Rublev dem mit einer Wildcard bedachten Lokalmatador Thanasi Kokkinakis nach knapp zwei Stunden mit 4:6, 6:3 und 3:6 geschlagen geben. Der in der Weltrangliste aktuell an Position 110 geführte Australier hatte im Vorjahr das Turnier Adelaide 2 überraschend für sich entscheiden können, war dann aber bei den Australian Open sang- und klanglos in Runde eins gegen den Deutschen Yannick Hanfmann in drei klaren Durchgängen untergegangen.

Ebenfalls im Achtelfinale raus ist die Nummer zwei Pablo Carreno Busta, der sich dem koreanischen Lucky-Loser Soonwoo Kwon 6:3, 4:6, 4:6 beugen musste. Der bestklassierte noch im Wettbewerb stehende Spieler ist damit der drtittgereihte Russe Karen Khachanov, der sich gegen den Schweizer Marc-Andrea Huesler mit zweimal 6:4 durchsetzen konnte.

Knappe Niederlage auch für Ruud

Im neuseeländischen Auckland war für die norwegische Nummer eins Casper Ruud ebenfalls in der Runde der letzten 16 Schluss. Der 24-Jährige aus Oslo verlor im Tiebreak des dritten Satzes mit 6:3, 3:6, 6:7 (3). Damit ist der Brite Cameron Norrie - der einzig verbliebene Gesetzte im Viertelfinal-Tableau - der große Favorit auf den Turniersieg. Der drittgereihte Argentinier Diego Schwartzman musste gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby nach einem 1:6 im ersten Durchgang vorzeitig das Match beenden.

Norrie bekommt es in der Runde der letzten Acht mit dem US-Amerikaner Marcos Giron zu tun, der seinen Landsmann J. J. Wolf mit zweimal 6:4 aus dem Rennen nahm.

Hier das Einzel-Tableau aus Adelaide.

Hier das Einzel-Tableau aus Auckland.