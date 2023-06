ATP ´s-Hertogenbosch: Milos Raonic feiert beim Comeback überzeugenden Sieg

Tolles Comeback von Milos Raonic. Der Kanadier besiegte in seinem ersten Match seit fast zwei Jahren in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in ´s-Hertogenbosch Miomir Kecmanovic mit 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2023, 17:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Milos Raonic ist wieder da. Und wie!

Raonic hatte zuletzt im Juli 2021 in Atlanta auf der ATP-Tour aufgeschlagen, musste seitdem mit Verletzungsproblemen pausieren. In ´s-Hertogenbosch zeigte der Kanadier aber nun, was vor allem auf Rasen immer noch in ihm steckt. Das 6:3 und 6:4 gegen den an Position fünf gesetzten Miomir Kecmanovic bescherte dem 32-Jährigen nun ein Treffen entweder gegen Jordan Thompson oder Giovanni Mpetshi Perricard..

In zwei anderen Matches der ersten Runde gewann Ugo Humbert gegen Jason Kubler sicher mit 6:4 und 6:2. Marc-Andrea Huesler setzte sich etwas überraschend gegen Maxime Cressy mit 6:2 und 7:6 (2) durch.

Das Tableau in ´s-Hertogenbosch wird übrigens von Daniil Medvedev vo Jannik Sinner und Borna Coric angeführt. Medvedev stand im vergangenen Jahr im Endspiel, verlor dort aber gegen Lokalmatador Tim van Rijthoven, der in der aktuellen Ausgabe wegen einer Verletzung fehlt.

Hier das Einzel-Tableau in ´s-Hertogenbosch