ATP 's-Hertogenbosch mit Daniil Medvedev und Felix Auger-Aliassime - große Namen in den Niederlanden

Während bei den French Open am Sonntag der zweite Grand-Slam-Titel der Saison zur Disposition steht, bereitet sich ein nicht unwesentlicher Teil des ATP-Tross bereits auf die bevorstehende Rasensaison vor. Dementsprechend gut besetzt ist auch das ATP-250-Event von s-Hertogenbosch.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.06.2022, 08:08 Uhr

Daniil Medvedev wird das Feld beim ATP-250-Event von 's-Hertogenbosch anführen

Daniil Medvedev wird also - entgegen mancher Spekulationen - doch zumindest ein paar Matches auf Rasen absolvieren. Das Highlight der traditionell kurzen Saison auf Grün wird nämlich bekanntermaßen ohne den Weltranglistenzweiten über die Bühne gehen, wurde Medvedev doch von den Veranstaltern von Wimbledon als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine kurzerhand aus dem Turnier ausgeschlossen.

Vorbereitung hin oder her, fest steht, dass Medvedev ab Montag beim ATP-250-Event von s-Hertogenbosch an den Start gehen wird - und zwar topgesetzt. Ab 13. Juni wird der Russe diesen Status übrigens bei jedem Turnier, bei dem dieser an den Start zu gehen gedenkt, einnehmen, ab dann ist Daniil Medvedev nämlich neuerlich die Nummer eins der Tenniswelt. Vor Alexander Zverev wohlgemerkt, der in gut einer Woche ebenso ein neues Karrierehoch erreichen wird.

Medvedev und Auger-Aliassime drohen Duelle mit Holländern

In s-Hertogenbosch ist die Konkurrenz für Medvedev indes eine durchaus prominente: Nach einem voraussichtlichen Auftaktduell mit James Duckworth könnte es im Viertelfinale bereits gegen Lokalmatador Botic van de Zandschulp gehen, möglicher Halbfinalgegner ist der Australier Alex de Minaur, der wiederum im Viertelfinale auf den US-Amerikaner Tommy Paul treffen könnte.

Die untere Hälfte des Tableaus in s-Hertogenbosch wird von Felix Auger-Aliassime angeführt. Der junge Kanadier könnte in Runde zwei ebenfalls auf einen Holländer treffen: Tallon Griekspoor. Möglicher Kontrahent im Viertelfinale ist Karen Khachanov, in der Vorschlussrunde schließlich könnten Taylor Fritz, die Nummer drei des Turniers, oder Jenson Brooksby warten.

Hier das Draw von s-Hertogenbosch!