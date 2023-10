ATP: Saisonaus! Taylor Fritz muss aus Paris-Bercy rausziehen

Taylor Fritz muss aufgrund einer Bauchmuskelverletzung seine Saison beenden und wird deshalb auch die ATP Finals in Turin versäumen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2023, 17:02 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz hat das Verletzungspech ereilt

Bittere Nachrichten für Taylor Fritz: Der US-Amerikaner, der noch kleine Chancen auf die Teilnahme an den ATP Finals in Turin gehabt hat, musste wegen einer Bauchmuskelverletzung aus dem ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy zurückziehen. Gestern hatte Fritz noch einen erfolgreichen Auftakt gegen Sebastian Baez hingelegt, klagte aber nach dem Zwei-Satz-Erfolg gegen den Argentinier bereits über Probleme.

Durch den Rückzug von Fritz zog Daniel Altmaier kampflos in die dritte Runde ein. Altmaier hatte sich am Dienstag gegen Lokalmatador Arthur Fils glatt in zwei Sätzen behauptet.

Fritz liegt im Race aktuell auf Position zehn und wird nun nicht mehr in den Kampf um einen Platz in Turin eingreifen können. In dieser Hinsicht machte Hubert Hurkacz am Dienstag einen kleinen Schritt. Der Pole bezwang Sebastian Korda in drei Sätzen und rückte näher an den augenblicklichen Achten, Holger Rune, heran. Rune spielt morgen gegen Dominic Thiem.

