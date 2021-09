ATP San Diego: Ein Teilnehmerfeld zum Träumen

Für ein ATP-World-Tour-250-Event ist das Hartplatz-Event von San Diego, das nächste Woche über die Bühne geht, ausgezeichnet besetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.09.2021, 15:49 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev ist beim ATP-World-Tour-250-Turnier in San Diego an Nummer eins gesetzt.

Das kalifornische San Diego ist nächste Woche Austragungsort eines ATP-World-Tour-250-Turniers, das auf Hartplatz ausgetragen wird. Und die Setzliste, beziehungsweise der gesamte Einzel-Draw, kann sich mehr als sehen lassen. Neben den Top-Ten-Spielern Andrey Rublev und Casper Ruud sind auch noch fünf Athleten aus den Top 20 im Süden der USA im Einsatz. Geschuldet ist die Ausnahmebeteiligung mit Sicherheit der ATP-Masters-1000-Veranstaltung in Indian Wells, die in der darauffolgenden Woche startet.

So will sich noch der eine oder andere Spitzenspieler etwas Matchpraxis vor dem immer wieder als „fünftes Grand-Slam-Turnier des Jahres“ titulierten Mega-Event in der kalifornischen Wüste holen. Vergleicht man das Einzel-Tableau mit so mancher Veranstaltung der 500er-Kategorie, merkt man erst, wie stark das Feld in San Diego wirklich ist. So waren etwa die Turniere in Acapulco, dem Londoner Queen’s Club, Washington oder Hamburg in dieser Saison merkbar schlechter besetzt. Die Teilnehmerriege in Dubai könnte man in etwa als gleich stark bezeichnen.

Koepfer und Mies mit von der Partie

Und wie das bei einem Top-Teilnehmerfeld nun mal so ist, erwarten den Tennisfan bereits in Runde eins einige packende Begegnungen: So treffen etwa Routinier Fabio Fognini und der US-amerikanische Jungspund Brandon Nakashima ebenso aufeinander wie Cristian Garin und Nikoloz Basilashvili oder Marton Fucsovics und Grigor Dimitrov. Ebenfalls von großem Interesse ist die Auftaktpartie zwischen den beiden Wildcard-Spielern Andy Murray und Kei Nishikori. Im Viertelfinale könnte es bereits ein Top-Duell zwischen dem Polen Hubert Hurkacz und Felix Auger-Aliassime geben.

Einziger Wermutstropfen ist in San Diego die geringe Beteiligung von Spielern aus der DACH-Region. Lediglich Dominik Koepfer versucht sein Glück in der Einzel-Qualifikation und startet zusätzlich an der Seite von Nicholas Monroe aus den USA im Doppel. In der Vorausscheidung bekommt es der Schwarzwälder zum Auftakt mit Darian King aus Barbados zu tun. Ebenfalls im Doppel im Einsatz ist der Deutsche Andreas Mies an der Seite von Austin Krajicek (ebenfalls USA).

