ATP San Diego: Rublev und Hurkacz eröffnen souverän

Beim ATP-Tour-250-Turnier in San Diego sind Turnierfavorit Andrey Rublev und Metz-Sieger Hubert Hurkacz mit Zwei-Satz-Erfolgen gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2021, 06:46 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev hat in San Diego einen starken Auftakt hingelegt

Die lange und eher kurzfristige Anreise nach San Diego hat weder Andrey Rublev noch Hubert Hurkacz geschadet. Rublev kam Anfang der Woche direkt vom Laver Cup in Boston nach Südkalifornien, Hurkacz musste nach seinem Turniersieg in Metz noch ein paar Stunden länger im Flugzeug sitzen. Am Mittwoch stiegen die beiden Aspiranten auf einen Startplatz bei den ATP Finals in Turin jeweils mit Zwei-Satz-Siegen in das ATP-Tour-250-Event ein.

Rublev machte mit dem überraschend deutlichen 6:2 und 6:1 sogar gleich den Einzug in das Viertelfinale klar. Als Nummer eins des Turniers hatte der Russe zu Beginn ein Freilos. In der Runde der letzten acht geht es für Rublev nun gegen Diego Schwartzman, der sich gegen Lloyd Harris in drei Sätzen behauptete. Rublev und Schwartzman waren sich erst am Wochenende in Boston gegenüber gestanden. Und lieferten sich einen engen Kampf, den der Europäer mit einem spektakulären Matchball für sich entscheiden konnte.

Hubert Hurkacz startet in San Diego als Nummer fünf, sein Match gegen Alex Bolt war noch eines der ersten Runde. Der Pole gewann mit 7:6 (2) und 6:1. Nächster Gegner von Hurkacz wird Aslan Karatsev aus Russland sein. Weiter zu kämpfen hat Kevin Anderson. Der Südafrikaner, Wimbledon-Finalist von 2018, war als Lucky Loser noch in das Hauptfeld gerutscht. Unterlag aber gleich im ersten Match Daniel Evans mit 6:7 (11) und 5:7.

Hier das Einzel-Tableau in San Diego