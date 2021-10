ATP San Diego: Ruud schlägt Murray im Generationen-Duell

Casper Ruud hat sich beim ATP-Tour-250-Turnier in San Diego sicher gegen Andy Murray durchgesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2021, 08:06 Uhr

© Getty Images Casper Ruud setht in San Diego im Viertelfinale

Die Viertelfinali beim ATP-Tour-250-Turnier stehen fest - und Altmeister Andy Murray ist im Kampf um die Siegertrophäe nicht mehr im Rennen. Murray unterlag in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dem an Position zwei gesetzten Norweger Casper Ruud mit 5:7 und 4:6. Ruud war am Wochenende noch beim Laver Cup in Boston engagiert gewesen.

Turnierfavorit Andrey Rublev hatte bereits einen Tag zuvor das Viertelfinale erreicht, der Russe trifft auf Diego Schwartzman. Aslan Karatsev gab mal wieder ein sportliches Lebenszeichen von sich. Der Halbfinalist der Australian Open 2021 gewann gegen Metz-Champion Hubert Hurkacz mit 5:7, 6:4 und 6:2 und spielt nun gegen Grigor Dimitrov. Der Bulgare hatte mit Lucky Loser August Holmgren aus Dänemark keine Probleme.

Im letzten Viertelfinale kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Linkshänder: Denis Shapovalov muss sich mit Cameron Norrie messen. Letzterer gewann das rein britische Duell mit Daniel Evans mit 7:6 (3) und 6:3, der Kanadier besiegte Taylor Fritz aus den USA mit 7:6 (2) und 6:2.

Hier das Einzel-Tableau in San Diego