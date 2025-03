ATP Santiago: Cerundolo, Baez, Ugo Carabelli – Argentinische Dominanz in Chile

Francisco Cerundolo steht im Halbfinale beim ATP 250er-Turnier in Santiago. Gegen Landsmann Tomas Martin Etcheverry siegte der Argentinier 4:6, 6:3, 7:5 und führt damit die argentinische Dominanz in der chilenischen Hauptstadt an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2025, 07:35 Uhr

© Getty Images Francisco Cerundolo führt in Santiago die argentinsiche Dominanz an.

Erneut lag ein hartes Stück Arbeit hinter Francisco Cerundolo nach dem verwandelten Matchball in der Viertelfinalpartie gegen Tomas Martin Etcheverry. Wie schon gegen Yannick Hanfmann, setzte sich der 26. Der Weltrangliste im argentinischen Duell gegen Tomas Martin Etcheverry nach drei umkämpften Sätzen durch.

Zunächst geriet der topgesetzte Spieler des Turniers gar in Rückstand, konnte die Begegnung nach fast drei Stunden dennoch siegreich gestalten. Halbfinal-Gegner ist der Serbe Laslo Djere, der sich ebenfalls in drei Sätzen gegen Jaime Faria aus Portugal durchsetzen konnte.

Südamerikaner in Santiago stets erfolgreich

Im zweiten Halbfinale kommt es zu einem weiteren argentinischen Schlagabtausch. Titelverteidiger Sebastian Baez siegte in zwei Sätzen gegen Damir Dzumhur und spielt um den Finaleinzug gegen Camilo Ugo Carabelli, der einen Zweisatzerfolg gegen Landsmann Federico Coria feiern durfte.

Damit schlagen in der Runde der letzten vier Spieler insgesamt drei argentinische Profis auf. Nur Laslo Djere durchbricht die Dominanz in dem argentinisch geprägten Feld. Seit Wiedereinführung des Turniers feierten in vier der fünf Austragungen Profis aus Südamerika den Titel. Spanier Pedro martinez sorgte 2022 für die bisher einmalige Ausnahme.

