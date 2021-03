ATP Santiago: Cristian Garin holt fünften Karriere-Titel

Cristian Garin hat seinen ersten ATP-Titel auf heimischem Boden gewonnen. Der Chilene setzte sich im Endspiel des ATP-250-Events von Santiago gegen Facundo Bagnis mit 6:4 und 6:7 (3) und 7:5 durch.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.03.2021, 07:37 Uhr

Cristian Garin holte in Santiago seinen ersten ATP-Titel vor "Heimpublikum"

Heimsieg für Cristian Garin beim ATP-250-Event von Santiago. Der Weltranglisten-22. - als Nummer eins ins Turnier gegangen - setzte sich am Sonntagabend europäischer Zeit im Endspiel gegen den Argentinier Facundo Bagnis in zwei Sätzen durch. Nachdem Garin im ersten Durchgang mit 6:4 die Oberhand behalten hatte, den zweiten Satz aber im Tiebreak verloren hatte, setzte sich der Chilene in Satz zwei mit 7:5 durch und machte seinen ersten Titelgewinn auf heimischem Boden perfekt.

Bereits fünfter ATP-Titel für Garin

Insgesamt ist es für Cristian Garin der bereits fünfte Sieg auf der ATP-Tour, der Weltranglisten-22. konnte diese allesamt auf Sand erringen. 2019 holte sich der 24-Jährige die Trophäen von München und Houston, in der abgelaufenen Spielzeit triumphierte Garin in Cordoba und Rio de Janeiro, als er einen höchst erfolgreichen Clay-Court-Swing einlegte, ehe sich die ATP-Tour in eine COVID-19-bedingte Zwangspause verabschiedete.

In der kommenden Woche wird die Tour mit den ATP-500-Events von Acapulco und Dubai fortgesetzt, ehe mit dem am 24. März startenden ATP-Masters-1000-Event von Miami das nächste ganz große Highlight im Turnierkalender 2021 auf dem Programm steht.