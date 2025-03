ATP Santiago: Djere crasht Argentinien-Party, Finale gegen Baez

Der Serbe Laslo Djere kämpfte den topgesetzten Argentinier Francisco Cerundolo im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Santiago nieder und trifft im Finale auf den an Position 3 geführten Sebastian Baez, der erneut gegen seinen argentinischen Landsmann Camilo Ugo Carabelli triumphierte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.03.2025, 11:15 Uhr

© Getty Images Laslo Djere verhinderte in Santiago ein rein argentinisches Endspiel.

Mit dem topgesetzten Francisco Cerundolo stand Laslo Djere im Halbfinale des ATP-250er-Events in Santiago de Chile die nominell schwerstmögliche Aufgabe bevor. Doch der Serbe fühlte sich von Beginn an pudelwohl auf dem Court, während seinem argentinischen Gegner ungewohnt viele Fehler unterliefen. Der 26-jährige Cerundolo konnte im ersten Satz nur im ersten Spiel bei eigenem Aufschlag anschreiben, ehe sich Djere mit sechs Spielgewinnen en suite den Durchgang sichern konnte.

Der Beginn des zweiten Akts verlief ausgeglichen, bis sich der 29-jährige Djere die einzige Schwächephase in der Partie leistete und damit den Satzausgleich hinnehmen musste. Mit einem fulminanten 3:0-Start im Entscheidungssatz schlug der Weltranglisten-103. aber wieder zurück und hatte nur noch einen Break-Ball abzuwehren, ehe er in seinem 300. Match auf Tour-Ebene den 6:1, 4:6, 6:3-Erfolg nach knapp zwei Stunden ausservieren und in sein sechstes ATP-Finale einziehen konnte.

Baez erledigt Hausaufgabe gegen Carabelli

Ebenfalls eine Auszeit im zweiten Satz nahm sich der an Nr. 3 gesetzte Argentinier Sebastian Baez in der Halbfinal-Partie gegen seinen Landsmann Camilo Ugo Carabelli, den er bereits in der Vorwoche beim 500er-Turnier in Rio in der Runde der letzten Vier bezwingen konnte. Nach klar dominiertem ersten Durchgang erwischte der 24-jährige im zweiten Akt einen 0:3-Fehlstart, der sich in Form des Satz-Gleichstands auswirkte. Im dritten Satz jedoch übernahm der Weltranglisten-31. wieder frühzeitig das Ruder und siegte nach 1:49 Stunden mit 6:1, 3:6, 6:2. Dem Endspiel gegen Djere darf der frisch gebackene Rio-Champion bei einer bisherigen 2:0-Bilanz optimistisch entgegensehen.

