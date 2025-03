ATP Santiago: Laslo Djere vermasselt Sebastian Baez die Titelverteidigung

Laslo Djere hat sich den Titel beim ATP-Tour-250-Event in Santiago geholt. Der Serbe besiegte in einem hochspannenden Finale Titelverteidiger Sebastian Baez mit 6:4, 3:6 und 7:5.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 03.03.2025, 09:36 Uhr

© Getty Images Laslo Djere feierte in Santiago seinen insgesamt dritten Turniersieg

Djere sicherte sich am Sonntag bei den Movistar Chile Open seinen dritten Titel auf Tour-Ebene und darf sich über die Rückkehr in die Top 100 der Weltrangliste freuen. Er verbesserte sich um 29 Plätze und steht nunmehr auf Position 74. Mit seinem Sieg verhinderte der Serbe die erfolgreiche Titelverteidigung von Sebastian Baez, der letzte Woche den Titel in Rio de Janeiro geholt hatte.

Das Finale in der chilenischen Hauptstadt verlief äußerst eng. Im Entscheidungssatz gaben beide Spieler wiederholt ihren Aufschlag ab - Djere servierte bei 5:3 auf das Match, schafft es jedoch nicht, das Match zu beenden. Nachdem Baez auf 5:5 ausgeglichen hatte, sicherte sich der 29-jährige Serbe jedoch acht der letzten zehn Punkte und holte nach 2 Stunden und 25 Minuten mit einem Zu-Null-Break den Titel.



Mit seinem insgesamt dritten Titel - dem ersten seit 2020 - liegt Djere nun in der Liste der serbischen ATP-Turnier-Sieger bereits auf Rang drei. Nur Novak Djokovic (99) und Janko Tipsarevic (4) haben mehr Titel vorzuweisen. Für seinen Erfolg in Chile hatte die ehemalige Nummer 27 der Welt hart zu kämpfen: Sowohl im Viertelfinale gegen den Portugiesen Jaime Faria als auch im Halbfinale gegen den Argentinier Francisco Cerundolo musste er über die volle Distanz gehen. Der Erfolg im Endspiel markiert gleichzeitig seinen insgesamt 150. Match-Gewinn auf ATP-Ebene.

Für Sebastian Baez bedeutet die Finalniederlage indes den ersten Match-Verlust nach einer Serie von acht aufeinanderfolgenden Siegen. Der Argentinier darf sich aber immerhin mit einer imposanten Statistik trösten: Mit insgesamt 76 Siegen ist er jener Spieler mit den meisten gewonnenen ATP-Sandplatz-Matches seit Anfang 2022. Im Halbfinale hatte der 24-Jährige seinen argentinischen Landsmann Camilo Ugo Carabelli in drei Sätzen bezwungen.

