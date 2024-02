ATP: Schon vier Premierensieger in 2024

Facundo Diaz Acosta hat sich in Buenos Aires seinen ersten Titel auf der ATP Tour gesichert. Dieses Kunststück schafften bereits drei weitere Profis in der noch jungen Tennissaison.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.02.2024, 11:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Facundo Diaz Acosta ist der vierte Premierensieger auf der ATP Tour in diesem Jahr.

Nach dem Sieg im Endspiel seiner Heimatstadt Buenos Aires gehört Facundo Diaz Acosta zum Kreis der Titelträger auf der ATP Tour. Der 23-Jährige besiegte im Endspiel den Chilenen Nicolas Jarry, der zuvor Carlos Alcaraz aus dem Turnier nehmen konnte.

Der Argentinier ist im Jahr 2024 bereits der vierte Spieler, der seinen Premierentitel auf höchster Tourebene feiern kann. Zu Beginn des Jahres triumphierte Alejandro Tabilo, Llandsmann von Jarry, beim Turnier in Auckland. Ebenfalls in der Vorbereitung auf die Australian Open sicherte sich Jiri Lehecka in Adelaide seinen ersten Karrieretitel auf der ATP Tour.

2023 insgesamt sechs Premierensieger

Erst eine Woche vor dem Triumph von Diaz Acosta in Buenos Aires konnte der Italiener Luciano Darderi im argentinischen Cordoba den Pokal in die Höhe strecken. Der 21-Jährige ist auch der bisher jüngste Premierensieger des Jahres.

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es damit zum jetzigen Zeitpunkt bereits doppelt so viele Premierensieger. Insgesamt konnten 2023 sechs Spieler den ersten Titel der Karriere holen. Eine Zahl, die in diesem Jahr durchaus höher ausfallen könnte.

Hier gibt es alle bisherigen Turniersieger der Saison