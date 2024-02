ATP: Diaz Acosta holt Titel in Buenos Aires, Fritz muss warten

Facundo Diaz Acosta hat den Titel beim ATP250er-Turnier in Buenos Aires gewonnen. Gegen Nicolas Jarry siegte der Argentinier 6:3, 6:4. das Finale in Delray Beach wurde hingegen auf den Montag verschoben.

von Daniel Hofmann

© Getty Images Facundo Diaz Acosta kann in seiner Geburtstadt den ersten ATP-Tour-Titel feiern.

Was deutlich aussieht, war für die 87 der Tennisweltrangliste mit einer gehörigen Portion Arbeit verbunden. 1:46 Stunde dauerte das Finale in der argentinischen Hauptstadt zwischen dem Chilenen Nicolas Jarry und Lokalmatador Facundo Diaz Acosta. Ohne Aufschlagverlust im Endspiel spielte sich der 23-Jährige in seiner Geburtsstadt zum ersten Titel auf der ATP Tour.

Mit dem sechsten Matchball beendete Diaz Acosta das Finale und streckte anschließend die Siegertrophähe in die Höhe und wird in der neuen Woche mit Platz 59 ein neues Karrierehoch feiern können.

Fritz und Paul müssen warten

Keinen Titelträger gab es dagegen am Sonntag in Delray Beach. Das US-Duell zwischen Taylor Fritz und Tommy Paul wurde wegen anhaltenden Regens bereits früheztig auf Montag (18:30 Uhr MEZ) verlegt. Fritz könnte mit der Titelverteidung beim 250er-Event in Florida seinen siebten ATP-Titel feiern. Für Tommy Paul wäre ein Endspielsieg mit dem dritten Triumph auf der höchsten Tour verbunden.

