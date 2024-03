ATP: Sessions in Monte Carlo - Rafael Nadal trainert bereits leichtfüßig auf Sand

Der Spanier Rafael Nadal arbeitet konzentriert an seinem Comeback beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo, was auch ein aktuelles Video auf Instagram beweist.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 20.03.2024, 15:14 Uhr

Der Netflix-Slam war gestern - Rafael Nadal trainiert bereits zielgerichtet im Monte Carlo Country Club für sein Sandplatz-Comeback

Groß war die Enttäuschung als Rafael Nadal sein Comeback beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells ausgesprochen kurzfristig absagte. Nur wenige Tage zuvor hatte der Mallorquiner in Las Vegas ein Exhibiton-Match gegen Carlos Alcaraz gespielt, das es mit großem Medien-Brimborium live über den Streaming-Dienst "Netflix" zu beäugen gab. Mancher Beobachter war sich sehr sicher, ein deutliches Unwohlsein des Ex-Weltranglisten-Ersten auf dem dort ausgebreiteten Hartplatz bemerkt zu haben.

Jetzt heißt es für Nadal aber erstmal: "Hartplatz adé und herzlich willkommen auf den geliebten europäischen Sandplatzböden". Trotz seiner großartigen Leistungen auf allen Tennisbelägen dieser Welt bleibt das lehmige Geläuf, die liebste Spielunterlage des vierzehnfachen Roland-Garros-Champions. Und dementsprechend groß ist die Vorfreude auf den Sandplatz-Frühling, der den Iberer von Monte-Carlo über Madrid und Rom bis zum Major-Event in Paris führen wird - vorausgesetzt der 37-Jährige bleibt gesundheitlich stabil.

Das die Chancen dafür nicht ganz schlecht stehen, zeigt ein Video des 22-fachen Grand-Slam-Siegers, das er über den Social-Media-Dienst Instagram mit seinen Fans teilte. Dort ist Nadal beim Training im Monte Carlo Country Club zu sehen - und sowohl Beinarbeit als auch Schlagtechnik sehen praktisch aus, wie zu des Tennis-Künstlers besten Zeiten. Bleibt abzuwarten, ob der Stier aus Manacor Anfang April auch richtig konkurrenzfähig sein wird. Für die möglicherweise letzte Sandplatz-Saison seiner Karriere wäre es ihm zu wünschen.