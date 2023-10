ATP Shanghai: Casper Ruud auf den Spuren von Rainer Schüttler

Casper Ruud musste beim ATP-Masters-Event in Shanghai gegen Fabian Maroszan die Segel streichen. Statistisch gesehen eine Niederlage, die sich in diesem Jahr häufiger wiederholt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.10.2023, 20:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Casper Ruud hat gegen Spieler außerhalb der Top50 keine gute Bilanz in 2023.

Mit dem Aus im Achtelfinale von Casper Ruud haben in Shanghai sicherlich nicht viele Fans gerechnet. Gegen Fabian Maroszan (ATP Ranking 91) konnte man den Norweger im Vorfeld als klaren Favoriten beititeln.

Für den Top10-Spieler ist es in diesem Jahr bereits die elfte Niederlage gegen einen Gegner, der außerhalb der Top50 gelistet ist. Nicht vielen Top-Spielern ist das in den letzten Jahren passiert. Nikolay Davidenko verlor im Jahr 2010 13 Partien gegen Spieler, die nicht in den Top50 standen. Damit hält der Russe im Zeitraum seit 2000 den Rekord.

Auch Rainer Schüttler in der Liste vertreten

Auch ein deutscher Spieler ist Teil dieses Rankings, dem wahrscheinlich kein Profi so gerne angehört. Rainer Schüttler verlor im Jahr 2004 zwölf Matches. Auch Yevgeny Kafelnikov brachte im Jahr 2000 dieselbe Anzahl zu Stande. Bei einer weiteren Niederlage in diesem jahr gegen einen Spieler, der nicht zu den besten 50 im Ranking gehört, würde Casper Ruud also mir Rainer Schüttler gleichziehen.

Für den Norweger geht es in der kommenden Woche in Japan weiter. Beim 500er-ATP-Turnier in der japanischen Hauptstadt wird auch Alexander zverev aufschlagen. Anschließend geht es dann zurück nach Europa, wo das traditionelle Turnier in Basel ansteht.