ATP Shanghai: Novak Djokovic gewinnt enges Tiebreak-Duell gegen Alex Michelsen

Novak Djokovic ist erfolgreich in das ATP Masters von Shanghai gestartet. Gegen Alex Michelsen siegte der Serbe 7:6(3), 7:6(9) und feiert damit ein erfolgreiches Comeback auf der Tour.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.10.2024, 14:56 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic präsentierte sich seit den US Open wieder auf der Tour.

Kein guter Start für Novak Djokovic in sein erstes Match nach dem Drittrundenaus bei den US Open gegen Alexei Popyrin. Nach acht Minuten hatte der ehemalige Weltranglistenerste, der in China seinen 100. Titel feiern könnte, einen 0:3-Rückstand gegen Alex Michelsen aufzuholen. Das gelang dem Serben mit dem Break zum 3:4, der sich mit fortlaufender Spielzeit stabiler präsentierte.

Der Tiebreak entschied den ersten Satz kurze Zeit später den Satz zu Gunsten von Novak Djokovic, der von der Grundlinie das Match nun dominierte. Und das setzte sich vorerst fort. Alex Michelsen, der in dieser Woche Platz 43 in der Weltrangliste belegt, bekam beim Stand von 2:4 dann jedoch drei Chance auf das Break, wovon der US-Amerikaner die dritte Möglichkeit verwerten konnte.

Novak Djokovic auch im zweiten Tiebreak der stärkere Spieler

So ging es erneut in einen Tiebreak, den Novak Djokovic für sich entscheiden konnte. Nach 1:56 Stunde auf dem Court durfte der Serbe nach dem dritten Matchball den Einzug in die dritte Runde feiern. Wie schon im ersten Satz präsentierte sich der 24-fache Grand-Slam-Sieger zuerst stabiler und entschied auch einen unterhaltsamen Schlagabtausch am Netz für sich. Doch Alex Michelsen war nach den ersten beiden abgewehrten Matchbällen dem Ausgleich mit Satzbällen beim Stand von 8:7 und 9:8 sehr nah.

So kehrt Novak Djokovic mit einem Sieg nach einem engen Duell auf die Tour zurück. In der nächsten Runde wartet der Sieger des Duells zwischen Flavio Cobolli und Stan Wawrinka auf den ehemaligen Dominator auf der Tour. Das Match konnte auf Grund des anhaltenden Regens nicht gespielt werden und wird nun am Sonntag ausgetragen.

