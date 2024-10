ATP Shanghai: Rune beendet Berrettinis Reise, Cobolli bezwingt Wawrinka

Comeback-Sieg für Holger Rune: Der an zwölfgesetzte Däne besiegte Matteo Berrettini in drei Sätzen bei dem ATP-1000-Turnier in Shanghai.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2024, 18:53 Uhr

Rune ging im Head-to-Head mit einer 2:1-Führung in das Match hinein und zeigte sich seit Tokio wieder in einer verbesserten Form. Gegen Berrettini, der vor allem mit seinem Aufschlag und der Qualität seiner Vorhand überzeugte, konnte der ehemalige Weltranglistenvierte vorerst in den entscheidenden Momenten nicht punkten. Unter den Augen seines Kollegen und Landsmannes Flavio Cobolli gewann Berrettini den ersten Satz mit 6:4. Allerdings legte Rune an Niveau zu, blieb konzentriert und schnappte sich Satz zwei und drei mit 6:4 und 6:3. Im Zweit-Runden-Match wartet Jiri Lehecka auf den 21-jährigen Dänen.

Von den Problemen mit der Bauchmuskulatur, die Berrettini letzte Woche in Tokio zur Aufgabe zwangen, war heute glücklicherweise nichts zu merken – zumindest von außen.

Cobolli: “Es war eine Ehre mit Stan auf dem Platz zu stehen”

Stan Wawrinka gelang am Donnerstag ein souveräner Auftaktsieg. Er knackte mit dem Zwei-Satz-Gewinn gegen Giovanni Mpetshi Perricard die Marke von 100 Matchsiegen bei Turnieren der 1000er-Kategorie. Heute gelang „Stan the Man“ ebenfalls ein guter Start gegen den aufstrebenden Italiener Flavio Cobolli. Der Schweizer gewann den ersten Satz mit 7:6 (6), musste dann aber den Zweiten mit 6:7 (4) abgeben. Der junge Italiener baute im dritten Satz seine Führung mit 4:1 weiter aus, Wawrinka flammte zwar nochmals auf - für einen Sieg reichte es letztendlich aber nicht.

Nach dem Match verriet Cobolli, dass Wawrinka sein Idol war seit er mit dem Tennissport angefangen habe. “Ich wollte jeden Punkt genießen”, schwärmte der 22-jährige. “Er ist eine Legende unseres Sports”. Und um dem dreifachen Grand-Slam-Champion weiteren Tribut zu zollen, schrieb der Italiener statt der üblichen Unterschrift “Grazie Stan” auf die Kamera am Spielfeld. Zeit für eine Erholung bleibt allerdings kaum, für Cobolli geht es direkt morgen weiter. Im Sechzehntelfinale wartet Novak Djokovic.

