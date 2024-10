ATP Masters Shanghai: Stan Wawrinka - Lebenszeichen und Jubiläum

Stan Wawrinka ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai in die zweite Runde eingezogen. Und ist damit in Sachen Matchsiege bei 1000ern dreistellig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2024, 19:11 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka am Donnerstag in Shanghai

Es ist nicht wahnsinnig gut gelaufen für Stan Wawrinka in dieser Saison 2023, 13 Niederlagen standen vor Beginn des ATP-Tour-1000-Events in Shanghai lediglich fünf Siege gegenüber. Keiner davon gelang Wawinka auf Hartplatz. Dieser Makel ist mit dem 7:6 (2) und 7:6 (6) gegen Giovanni Mpetshi Perricard zumindest behoben.

Der dreimalige Major-Champion aus der Schweiz erreichte damit die Marke von 100 Matchsiegen bei Turnieren der 1000er-Kategorie. Von denen er lediglich eines gewinnen konnte: 2014 besiegte Wawrinka im Endspiel von Monte-Carlo Roger Federer. Drei weitere Male stand der mittlerweile 38-Jährige in Endspielen von Masters-1000-Events: 2008 in Rom, 2013 in Madrid und 2017 in Indian Wells.

In der zweiten Runde von Shanghai bekommt es Stan Wawrinka nun mit dem an Position 28 gesetzten Italiener Flavio Cobolli zu tun.

Zu den Siegern am Donnerstag zählten auch Matteo Berrettini (spielt nun gegen Holger Rune) und der junge Tscheche Jakub Mensik, der nach seinem Erfolg gegen Pedro Martinez in Runde zwei gegen Andrey Rublev ran muss.

