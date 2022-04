ATP: "ShapoShelter" - Denis Shapovalov und sein Herz für Tiere

Die kanadische Nummer eins Denis Shapovalov hat einen mildtätigen Verein gegründet, der sich um das Wohl von Tieren auf der ganzen Welt kümmern soll.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 14.04.2022, 08:50 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov zeigt mit "ShapoShelter" sein Herz für Tiere

Viele Tennisstars unterstützen den guten Zweck: Während etwa Dominic Thiem sich um den Erhalt von Bienen kümmert und Greenpeace unterstützt, fördert Roger Federer mit seiner Foundation den Bau von Schulen und Bildungseinrichtungen in Südafrika. Auch Rafael Nadal sorgt für Bildung und gesunde Bewegung von Kindern aus Spanien und Indien, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind.

"Wollte schon immer mehr tun, um ihnen zu helfen"

Neu dabei im Reigen der mildtätigen Gemeinschaften ist Denis Shapovalov. Der Kanadier gab zu Beginn der Woche auf Twitter bekannt den Verein "ShapoShelter" gegründet zu haben. Ziel soll die weltweite Unterstützung von Tierheimen sein, um den Zwei-, Vier- oder Noch-mehr-Beinern die Pfelge und Ruhe zukommen zu lassen, die viele von ihnen in ihrem Leben noch nie erhalten haben.

"Ich habe eine große Liebe zu Tieren und über die Jahre habe ich so viele schreckliche Geschichten über Tiere gehört, die so hilflos waren, und ich wollte schon immer mehr tun, um ihnen zu helfen", ließ der aktuell Weltranglisten-15. per Twitter wissen. "Wir möchten diesen Tieren und ihren Geschichten eine Bühne geben, damit sie sie selbst erzählen und eine neue Heimat finden können." Wir befinden: Eine tolle Idee. Bravo, Shapo!