ATP s‘Hertogenbosch: Mark Lajal nimmt neuen Rasenanlauf

Bei ATP 250er-Turnier zieht Mark Lajal in die zweite Runde ein und weckt damit Erinnerungen an das vergangene Jahr. Hubert Hurkcaz wartet dort.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.06.2025, 19:32 Uhr

© Getty Images Mark Lajal sorgte im vergangenen Jahr für viel Aufsehen mit seinem Match gegen Carlos Alcaraz in Wimbledon.

Im Juli des vergangenen Jahres wurde Mark Lajal dem breiten Tennispublikum bekannt. Der Este schaffte die Qualifikation für das Wimbledon-Hauptfeld und durfte bei seiner Grand-Slam-Premiere direkt auf dem legendären Centre Court gegen Carlos Alcaraz ran. Lajal verkaufte sich gut und punktete nicht nur mit seiner schrillen Frisur beim Publikum. Er unterlag in drei engen Sätzen, verbrachte die Zeit seitdem jedoch größtenteils auf der Challenger Tour.

Beim ATP-Event in den Niederlanden spielte sich die aktuelle Nummer 195 der Welt erneut durch eine Qualifikation in das Hauptfeld und siegte am heutigen Mittwoch 6:2, 6:4 gegen Laslo Djere.

Hubert Hurkacz wartet in der zweiten Runde

In der zweiten Runde kommt es für den aufschlagstarken Lajal nun zum Aufeinandertreffen mit Hubert Hurkacz, der 7:6(2), 6:4 gegen Altmeister Roberto Bautista Agut siegte. Die Fans dürfen sich in der am Donnerstag stattfindenden Achtelfinalpartie also auf einige Asse einstellen.

Mark Lajal wird die Chance nutzen wollen, um nach seiner Wimbledonerfahrung in 2024 wichtige Punkte für das Ranking zu sammeln. Denn auch in diesem Jahr wird auf den 22-Jährigen wieder der schwere Weg durch die Qualifikation warten.

