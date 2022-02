ATP: Sinner hat Corona, Koepfer und Monfils müssen pausieren

Die Saison 2022 ist noch jung. Aber Ausfälle gibt es jetzt schon zuhauf. Im obersten wie auch im mittleren Spielersegment.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2022, 20:08 Uhr

© Getty Images Jetzt hat das Corona-Virus auch Jannik Sinner erwischt

Eines muss man der WTA lassen: In der Woche nach den Australian Open kein Turnier anzusetzen, erweist sich als taktische Meisterleistung. So kann keine der potenziellen Starterinnen doch noch zurückziehen. Allerdings fragt man sich auch, ob die Frauen vielleicht generell den Spielbetrieb eingestellt haben: Der letzte „aktuelle“ Artikel datiert vom Montag.

Bei den Männern ist dagegen schon mehr los. Drei ATP-Tour-250-Turniere gehen in die Endphase, prominentester Ausfall (oder Rückzieher - je nachdem) war jener von Dominic Thiem in Cordoba. Kommende Woche steht dann das erste 500er-Event des Jahres an. Mit einem deutlich gelichteten Feld. Wie bereits berichtet, haben Daniil Medvedev und Jannik Sinner ihre Nennung zurück genommen, der Russe wohl aufgrund von Erschöpfung, Sinner aufgrund einer Corona-Infektion, wie die italienische Website ubitennis.net berichtet. Nun hat auch noch Gael Monfils sich dazu entschieden, eine Pause einzulegen.

Dominik Koepfer kuriert Verletzung aus

Dominik Koepfer ist noch nicht ganz in die Sphären von Medvedev und Sinner aufgestiegen, aber auch der deutsche Nationalspieler muss pausieren. Schon bei den Australian Open hatte Koepfer eine Verletzung gequält, nun ist erst einmal Pause angesagt.