ATP Sofia: Jan-Lennard Struff scheitert in Runde zwei

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-250-Event von Sofia in Runde zwei gescheitert. Der Warsteiner unterlag Vasek Pospisil mit 4:6 und 3:6.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 10.11.2020, 20:16 Uhr

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Sofia an seiner ersten Hürde gescheitert. Der 30 Jahre alte Warsteiner verlor im Achtelfinale gegen den Kanadier Vasek Pospisil 3:6, 4:6. Der an Position vier gesetzte Struff hatte in der ersten Runde des Hartplatz-Turniers ein Freilos.

Struff war in der bulgarischen Hauptstadt der einzige deutsche Spieler in der Einzel-Konkurrenz. Am Nachmittag hat Jannik Sinner den Aufstieg ins Achtelfinale geschafft, Pospisils Landsmann und Nummer eins des Turniers Denis Shapovalov hingegen ist früh gescheitert.