ATP Sofia: Jan-Lennard Struff zieht ins Viertelfinale ein

Jan-Lennard Struff ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Billy Harris in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Sofia eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2023, 15:19 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff ist in Sofia gut gestartet

Guter Start für Jan-Lennard Struff beim ATP-Tour-250-Turnier in Sofia. Der an Position drei gesetzte Warsteiner konnte sich nach einem Freilos gegen den britischen Qualifikanten Billy Harris mit 7:6 (5) und 6:4 behaupten und steht damit bereits im Viertelfinale. Dort bekommt es Struff entweder mit Fabian Maroszan oder Roberto Bautista Agut zu tun.

Struff wartet weiterhin auf seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour. Nachdem etliche der eigentlich annoncierten Topspieler nicht in die bulgarische Hauptstadt gekommen sind, könnte es in dieser Woche so weit sein. Das Tableau wird von Lorenzo Musetti angeführt, der im Halbfinale auf Struff treffen könnte.

Hier das Einzel-Tableau in Sofia