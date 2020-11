ATP Sofia: Jannik Sinner gewinnt ersten Titel auf der Tour

Jannik Sinner hat seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der Südtiroler besiegte Vasek Pospisil mit 6:4, 3:6 und 7:6 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2020, 16:31 Uhr

© GEPA Pictures Jannik Sinner hat in Sofia seinen ersten Titel geholt

Am Ende war es eine Frage der Nerven. Und des Mutes. Denn im Tiebreak des dritten Satzes des Endspiels des ATP-Tour-250-Turniers in Sofia war Jannik Sinner jener Spieler, der in den Ballwechseln als erster die Initiative suchte. Dafür wurde Sinner nach 2:14 Stunden Spielzeit belohnt. Vasek Pospisil muss dagegen weiter auf seinen ersten Einze-Titel auf der Tour warten: Der Kanadier verlor auch sein drittes Finale.

Nach dem gewonnenen ersten Satz gelang Sinner zum Auftakt von Durchgang zwei gleich wieder ein Break. Der Teenager aus Südtirol musste seinen Aufschlag aber umgehend abgeben, plötzlich war Pospisil der Chef im Ring. Nach dem Ausgleich konnte der Routinier aber zwei Chancen zum frühen Break in der Entscheidung nicht nutzen. Im Tiebreak ließ Sinner bei eigenem Aufschlag nichts zu, holte sich die nötigen Minibreaks.

Mit dem Erfolg in Sofia wird Jannik Sinner auch ein neues Karriere-Hoch in der ATP-Weltrangliste erreichen: Am Montag wird er an Position 37 geführt werden.