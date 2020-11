ATP Sofia: Jannik Sinner und Adrian Mannarino erste Halbfinalisten

Jannik Sinner und Adrian Mannarino haben als erste Spieler den Einzug in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Sofia geschafft Beide mussten dabei über die volle Distanz gehen..

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.11.2020, 15:51 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat in Sofia die Vorschlussrunde erreicht

Zunächst hatte Adrian Mannarino mit Radu Albot zwei Sätze lang hart zu kämpfen. Albot hatte in Runde zwei die Nummer eins des Turniers, Denis Shapovalov besiegt, und schafte gegen Mannarino nach verlorenem Satz den Umschwung in Durchgang zwei. Nach einer Spielzeit von etwas mehr als zwei Stunden setzte sich aber der Franzose mit 2:6, 6:1 und 6:3 durch. Mannarino bestätigte damit seine starke Form der letzten Wochen, die er vor wenigen Tagen auch bei seiner engen Niederlage gegen Alexander Zverev in Paris-Bercy unter Beweis gestellt hatte.

Jannik Sinner musste den ersten Satz gegen Alex de Minaur zwar im Tiebreak abgeben, schaffte es mit Fortdauer des Matches aber, seine Fehlerquote abzustellen. Am Ende siegte der Südtiroler mit 6:7 (3), 6:4 und 6:1 und darf weiterhin von seinem ersten Turniersieg auf der ATP-Tour träumen. Sinner und Mannarino treffen am Freitag auch im Halbfinale aufeinander.

Um die anderen beiden Plätze in der Vorschlussrunde rittern am Abend zunächst Vasek Pospisil und John Millman. Im Anschluss muss sich Richard Gasquet gegen Salvatore Caruso beweisen. Caruso hatte am Mittwoch die Nummer zwei in Sofia, Félix Auger-Aliassime, in zwei Sätzen aus dem Raster katapultiert.