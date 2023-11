ATP Sofia: Mannarino gewinnt Linkshänder-Finale gegen Draper

Adrian Mannarino hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Sofia seinen dritten Titel des Jahres 2023 geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.11.2023, 16:38 Uhr

© Getty Images Adrian Mannarino hat 2023 drei Titel geholt

Die grandiose Saison von Adrian Mannarino ist mit dem dritten Turniersieg des mittlerweile 35-jährigen Franzosen zu Ende gegangen. Mannarino gewann das Endspiel zweier Linkshänder gegen Jack Draper mit 7:6 (6), 2:6 und 6:3. Für Draper war es die erste Finalteilnahme auf der ATP-Tour überhaupt.

Vor seinem Coup in Sofia hatte Mannarino schon in Astana und in Newport triumphiert. Im ATP-Live-Ranking stieg der Routinier damit auf Platz 20. Und würde da als bestplatzierter Franzose überwintern. Das allerdings könnte Ugo Humbert noch verhindern. Der spielt gerade das Endspiel in Metz gegen den Russen Alexander Shevchenko.

Der Doppel-Titel in Sofia ging an Gonzalo Escobar und Alexander Nedovyesov, die im Finale gegen Julian Cash und Nikola Mektic mit 6:3, 3:6 und 13:11 gewannen.

