ATP St. Petersburg: Struff nach Sieg gegen Shapovalov im Halbfinale

Jan-Lennard Struff ist mit einem Sieg gegen Denis Shapovalov in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in St. Petersburg eingezogen. Dort trifft er auf den US-Amerikaner Taylor Fritz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2021, 16:28 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht in St. Petersburg im Halbfinale

Gibt es in St. Petersburg endlich den ersten Turniersieg von Jan-Lennard Struff auf der ATP-Tour? Die Vorzeichen dafür stehen günstig. Denn der deutsche Davis-Cup-Spieler gewann am Freitag sein Viertelfinale gegen den an Position zwei gesetzten Denis Shapovalov mit 6:4 und 6:3 und darf nun gegen Taylor Fritz ran.

Struff war nach Siegen gegen James Duckworth und Alexander Bublik in die Runde der letzten acht eingezogen, gegen Shapovalov brachte der Warsteiner in beiden Sätzen ein frühes Break ins Ziel. Sollte Struff aktuelle Informationen über seinen nächsten Gegner benötigen, könnte Struff bei Alexander Zverev nachfragen. Der hat nämlich in Indian Wells trotz zweier Matchbälle gegen Fritz noch verloren. Gegen Shapovalov spielt Jan-Lennard Struff indes gerne: Von nunmehr bereits sieben Partien hat er fünf gewonnen.

Turnierfavorit Andrey Rublev traf am späteren Nachmittag noch auf Botic van de Zandschulp, Roberto Bautista Agut auf Marin Cilic.

Hier das Einzel-Tableau in St. Petersburg