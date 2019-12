ATP: Stan Wawrinka setzt in Doha zum Doppelschlag an

250 Punkte sind in Doha für den Sieger zu vergeben. Das traditionelle Turnier in Katar bietet all jenen eine Chance, die beim ATP Cup nicht dabei sind.

© Getty Images Stan Wawrinka - die Nummer eins von Doha 2020

Das ATP-Tour-250-Turnier in Doha steht ab dem kommenden Jahr im Schatten des neu geschaffenen ATP Cups. Für letzteren haben sich im Grunde alle Spitzenspieler verpflichtet, mit Ausnahme von Roger Federer, der seine ursprüngliche Zusage zurückzog. Früh gegen einen Start für die Schweiz hatte sich Stan Wawrinka entschieden, er wird dagegen in Doha aufschlagen. Und das nicht nur im Einzel: Wawrinka hat sich im Doppel für einen Start an der Seite von Frances Tiafoe entschieden.

Neben dem dreimaligen Major-Champion aus der Schweiz haben allerdings auch noch weitere prominente Spieler genannt. Auch aus der Not geboren: Andrey Rublev, die Nummer zwei in Doha, hat im starken russischen ATP-Cup-Team keinen Platz gefunden. Daniil Medvedev und Karen Khachanov werden dort die Einzel bestreiten. Ein ähnliches Schicksal teilt Milos Raonic, der den Jungspunden Denis Shapovalov und Félix Auger-Aliassime den Vortritt lassen musste.

Bautista Agut diesmal beim ATP Cup

Besonders stark sind des weiteren die Franzosen in Doha vertreten: Da wären zunächst die beiden Routiniers Jo-Wilfried Tsonga und Richard Gasquet, aber auch Adrian Mannarino, Jeremy Chardy und Doppel-Weltmeister Pierre-Hugues Herbert werden in der katarischen Hauptstadt spielen.

Der Titelverteidiger indes wird fehlen: Roberto Bautista Agut hatte im vergangenen Jahr zunächst Novak Djokovic und im Endspiel Tomas Berdych geschlagen. Der Spanier wird allerdings an der Seite von Rafael Nadal versuchen, nach dem Sieg beim Davis-Cup-Finalturnier in Madrid auch den Titel beim ATP Cup zu holen. Auch Djokovic spielt diesmal lieber in der serbischen Auswahl.