ATP Stockholm: Andy Murray fixiert Zweitrundenduell mit Jannik Sinner

Andy Murray steht nach einem Auftakterfolg über Viktor Durasovic in der zweiten Runde des ATP-250-Turniers von Stockholm. Dort trifft er auf den topgesetzten Jannik Sinner.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.11.2021, 20:25 Uhr

© Getty Images Andy Murray hatte in der ersten Runde von Stockholm keine Probleme

An Spielpraxis mangelte es Andy Murray in letzter Zeit wahrlich nicht. Seit den US Open nahm der dreifache Grand-Slam-Sieger bis zum Beginn des ATP-250-Events in Stockholm an sieben Turnieren teil, in Schweden absolviert der Schotte nun seinen achten Auftritt innerhalb von nur zwei Monaten.

Nachdem Murray in Paris-Bercy zuletzt bereits in der ersten Runde ausgeschieden war, nahm er in Stockholm seine Auftakthürde in zwei Sätzen. Der ehemalige Weltranglistenerste benötigte 97 Minuten, um dem norwegischen Qualifikanten Viktor Durasovic mit 6:1 und 7:6 (7) zu besiegen.

Der Brite bekommt es in der zweiten Runde nun mit dem topgesetzten Jannik Sinner zu tun. Das erste Duell der beiden wird am Mittwoch nicht vor 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfinden.

Weniger zufriedenstellend als für Murray verlief der Dienstag indes für Alexander Bublik. Der Kasache musste gegen Arthur Rinderknech beim Stand von 1:6 und 0:2 aufgeben. Botic van de Zandschulp und Pedro Martinez schafften hingegen den Sprung in die zweite Runde.

