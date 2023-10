ATP Stockholm: Gael Monfils und Pavel Kotov bestreiten Finale

Gael Monfils und Pavel Kotov werden sich im Finale des ATP-250-Turniers in Stockholm gegenüberstehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 19:42 Uhr

Gael Monfils greift in Stockholm nach dem Titel

Gael Monfils hat am Sonntag die Chance, seinen ersten Titel im laufenden Kalenderjahr einzufahren: Der Franzose qualifizierte sich beim ATP-250-Event in Stockholm durch einen souveränen 7:5 und 6:2-Erfolg über Laslo Djere für das Endspiel in der schwedischen Hauptstadt.

Monfils erwischte gegen Djere einen Start nach Maß und ging schnell mit 4:0 in Führung. Der Weltranglisten-35. aus Serbien schlug aber zurück und konnte auf 5:5 ausgleichen. Nach diesem Zwischensprint konnte Djere aber nur mehr zwei Spiele für sich entscheiden.

Im Finale bekommt es Monfils mit Pavel Kotov zu tun. Der 24-Jährige, der sich in Stockholm durch die Qualifikation gekämpft hatte, setzte sich im ersten Halbfinale des Tages gegen Miomir Kecmanovic mit 6:3 und 6:4 durch. Für Kotov steht am Sonntag das erste ATP-Endspiel seiner Karriere an.

