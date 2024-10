ATP Stockholm: Matteo Berrettini gewinnt italienischen Vergleich

Matteo Berrettini hat sich in der ersten Runde beim ATP 250er-Turnier in Stockholm im italienischen Duell gegen Luciano Darderi 6:4, 6:3 durchgesetzt. Auch Dominic Stricker verließ den Court als Sieger.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 20:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Matteo Berrettini siegte in der ersten Runde von Stockholm.

Sicherer Zweisatzerfolg für Matteo Berrettini zum Auftakt des ATP-Turnier in Stockholm. Im Duell mit seinem italienischen Landsmann Luciano Darderi musste der ehemalige TopTen-Spieler vor allem im ersten Satz viel Geduld aufwenden, um den auf Platz 44 geführten Darderi zu knacken. So lag Berrettini nach fünf Aufschlagspielen gar mit einem Break in Rückstand, reagierte anschließend jedoch besser beim Return und gewann nach 37 Minuten den ersten Durchgang.

Im zweiten Satz zog der zehnmalige Toursieger dann das Tempo deutlich an und ging schnell mit 3:0 in Führung. Dieser Vorsprung reichte Berrettini bereits, der seinem Kontrahenten keine Möglichkeit auf ein Comeback mehr eröffnete und nach 75 Minuten den Deckel auf das Match machte.

Dominic Stricker mit zweiten Saisonsieg auf der ATP Tour

In der zweiten Runde wartet auf Matteo Berrettini der 22-jährige Dominic Stricker, der sich gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic 6:4, 5:7, 6:4 durchsetzen konnte. 2:20 Stunden Spielzeit benötigte der lange verletzte Schweizer im engen Duell gegen den 90. des ATP Rankings, um den zweiten Sieg des Jahres auf der ATP Tour zu feiern.

Auch Tallon Griekspoor, der 6:3, 6:3 gegen Pavel Kotov siegte, und Lorenzo Sonego, 7:6(1), 7:5 gegen Marc-Andrea Hüsler, setzten sich in ihren Erstrundenduellen durch. Für Sonego geht es in der zweiten Runde gegen den an Posotion zwei gesetzten Casper Ruud. Der Norweger hat in der ersten Runde den Vorteil des Freiloses.

Hier das Einzel-Tableau von Stockholm