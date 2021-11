ATP Stockholm: Titelverteidiger Shapovalov im Endspiel - Tommy Paul mit erstem ATP-Finale

Denis Shapovalov (ATP-Nr. 18) ist beim ATP-250er-Turnier in Stockholm erneut ins Endspiel eingezogen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.11.2021, 08:58 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov

Shapovalov schlug im kanadischen Duell Felix Auger-Aliassime mit 6:4 und 7:5. "ich bin froh, heute außergewöhnliches Tennis gespielt zu haben", freute er sich im Anschluss.

Der 22-Jährige feiert in Stockholm endlich wieder Erfolgserlebnisse: Nach seinem guten ersten Halbjahr mit dem Wimbledon-Halbfinale als Highlight lief für Shapovalov nur noch wenig zusammen, in zwölf Matches feierte er nur noch fünf Siege. Stockholm scheint aber ein gutes Pflaster: Hier hatte Shapovalov in 2019 seinen bisher einzigen Turniersieg gefeiert.

Tommy Paul erreicht erstes Finale auf ATP-Tour

Im Finale diesen Jahres trifft er auf den US-Amerikaner Tommy Paul (ATP-Nr. 52), der zuvor gegen Frances Tiafoe gewonnen hatte - mit 5:7, 7:6 (5) und 6:4. Bitter für Tiafoe: Er hatte beim 6:5 im zweiten Durchgang schon aufs Match serviert... "Ich habe gegen Frances seit unseren Juniorenzeiten nicht mehr gewonnen, das war also ein guter Sieg für mich", freute sich Paul, der sein erstes Finale auf ATP-Ebene erreichte.

Paul und Shapovalov treffen erstmals aufeinander.

Hier geht's zum Einzel-Draw in Stockholm