ATP Stuttgart: Alexander Zverev sagt Start ab, Andy Murray verliert

Alexander Zverev wird nach seinem Finaleinzug bei den French Open nicht bei den BOSS Open in Stuttgart aufschlagen. Unterdessen kassierte Andy Murray am Dienstag eine klare Erstrundenniederlage, während sich Matteo Berrettini ins Achtelfinale kämpfte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.06.2024, 18:04 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev wird nicht in Stuttgart aufschlagen

Alexander Zverev hat seinen Start bei den BOSS OPEN in Stuttgart am Dienstag erwartungsgemäß abgesagt. Der Deutsche hatte am Sonntag das French-Open-Finale gegen Carlos Alcaraz in fünf Sätzen verloren und wird seine Rasensaison nun erst in der kommenden Woche in Halle/Westfalen eröffnen.

"Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Tennis gespielt und in Paris das Finale erreicht, in dem ich fünf schwere Sätze gespielt habe. Ich fühle, dass mein Körper nicht bereit dafür ist, um jetzt von Sand auf Rasen zu gehen", begründete Zverev in einer Pressemitteilung seine Absage. Der 27-Jährige wäre in Stuttgart topgesetzt gewesen, für ihn rückt Lucky Loser Richard Gasquet ins Hauptfeld.

Berrettini ringt Safiullin nieder

Zudem mussten die Veranstalter am Dienstag das Aus von Publikumsliebling Andy Murray verkraften. Der dreifache Grand-Slam-Sieger verlor in der ersten Runde gegen Marcos Giron mit 3:6 und 4:6. Matteo Berrettini qualifizierte sich durch einen 7:6 (8), 5:7 und 7:5-Erfolg über Roman Safiullin indes für das Achtelfinale, in dem er auf Denis Shapovalov trifft.

Berrettinis Landsmann Lorenzo Musetti steht nach einem Sieg in zwei Tiebreak-Sätzen über den starken Aufschläger Giovanni Mpetshi Perricard ebenfalls in der Runde der letzten 16. Das gilt auch für James Duckworth, Arthur Rinderknech und Brandon Nakashima, die am Dienstag allesamt über Siege jubeln durften.

Das Einzel-Tableau in Stuttgart