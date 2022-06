ATP Stuttgart: Andy Murray in Retro-Laune mit Sieg über Tsitsipas - nun gegen Kyrgios

Andy Murray (ATP-Nr. 68) zeigt sich weiterhin in feiner Rasen-Form: Im Viertelfinale des ATP-Turniers von Stuttgart nahm er Stefanos Tsitsipas raus - in alter Murray-Manier.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 10.06.2022, 18:19 Uhr

© Getty Images Andy Murray

7:6 (4), 6:3 hieß es am Ende für den alten Haudegen aus Schottland - Murray zeigte hierbei seine gesamte Klasse und Rasenstärke auf.

Und analysierte das Match im Anschluss kurz und präzise: Wenig Chancen habe er gehabt bei Aufschlag Tsitsipas im ersten Durchgang, so stark habe der aufgeschlagen; er selbst sei bei seinen knapperen Aufschlagspielen drangeblieben. Und habe anschließend einen konzentrierten Tiebreak gespielt. Und im zweiten Satz: Habe Tsitsipas in Sachen Aufschlag etwas nachgelassen.

Herrlich: der Rückhand-Passierschlag zum entscheidenden Break zum 4:2 im zweiten Durchgang - Murray war den gesamten Ballwechsel in der Defensive, Tsitsipas griff souverän an, aber Murray packte in alter Manier die besten Defensivqualitäten aus.

Er steht damit im Halbfinale, zur Freude des Stuttgarter Publikums, das am Ende dann doch noch versuchte, Tsitsipas etwas zu helfen, nachdem es das gesamte Match wie eine Wand hinter Murray gestanden hatte. Auch der Abschied für den Weltranglisten-5. fiel laut aus, und der zeigte seine freundliche Seite, schrieb beim Abgang noch Autogramme.

Murray trifft nun auf Nick Kyrgios, der anschließend beim Stand von 7:6 (3), 3:0 von der Aufgabe seines Gegners Marton Fucsovics profitierte.

2019-Sieger Berrettini ebenfalls im Halbfinale, nun gegen Oscar Otte

Zuvor hatte auch Matteo Berrettini, Sieger in 2019 am Weissenhof, das Halbfinale erreicht. Er gewann in einem italienischen Duell gegen Lorenzo Sonego mit 3:6, 6:3, 6:4 und trifft damit am Samstag auf Oscar Otte. Der musste gar nicht eingreifen am Freitag, nachdem Gegner Benjamin Bonzi verletzungsbedingt sein Spiel hatte absagen müssen.

Otte legte sich anschließend nicht auf die faule Haut, sondern nahm sich netterweise noch Zeit fürs Publikum mit einer kleinen Ansprache und nutzte die gewonnene Zeit für eine kleine Trainingseinheit.

