ATP Stuttgart: Andy Murray ist weiter - und Gattin Kim vermutlich glücklich

Andy Murray (ATP-Nr. 68) hat bei den Boss Open auf dem Stuttgarter Weissenhof das Viertelfinale erreicht - musste gegen Alexander Bublik aber am Ende alle Kräfte bündeln. 6:3 7:6 (4) hieß es am Ende für den Schotten, der nun auf Stefanos Tsitsipas treffen könnte.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 09.06.2022, 16:29 Uhr

© Getty Images Andy Murray

Andy Murray hatte den Laden eigentlich im Griff. Mit 6:3 hatte er den ersten Durchgang recht entspannt gewonnen, im zweiten Satz war ihm gerade das Break zum 2:1 gelungen - und dann erlebten die Stuttgarter Zuschauer doch noch das ganze Programm.

Murray, wie immer die gesamte Zeit in Selbstgespräche vertieft, ließ kurz nach und wurde unzufrieden, Bublik hingegen drehte auf. Mehr Zug hatte der Mann aus Russland ohnehin im Schlag, nun saßen aber auch die vielen Stopps; Murray hingegen traf weniger und immer öfter falsche Entscheidungen. "Hätte ich das Break bestätigt, wäre es vielleicht anders gelaufen", grübelte Murray nach Matchende. "Aber dann hat sich das Match schnell gedreht." Denn Bublik gelang direkt ein weiteres Break.

"Can I have the ball, please?"

Für Murray lief in dieser Zeit generell wenig zusammen. Ein vermeintlich langer Ball von Bublik wähnte das Hawk-Eye auf der Linie, eine Nachfrage bei Schiedsrichter Carlos Bernardes beantwortete dieser damit, das grüne Licht auf seiner Anzeige habe geleuchtet. Jaja, schon klar, so Murray, aber ob er den Ball ebenfalls auf der Linie gesehen habe?

Ein Rückhand-Passierschlag blieb ebenfalls knapp an der Netzkante hängen, Murray bat das Ballmädchen um den Ball (um ihn noch mal sachgerecht rüberzuschlagen), aber trotz einer Reihung immer freundlich werdender Nachfragen ("Ball please", "The Ball, please?", "Can I get the ball, please?") wurde er nicht erhört, zum Amüsement des Publikums.

Murray aber gab sich trotz seiner Grummelei nach eigenen Fehlentscheidungen nachsichtig, "He's doing all the right things", gab er mehrfach indirektes Lob an Bublik weiter, und das stimmte natürlich.

Murray sucht die richtige Mischung

Die Bedingungen spielten ebenfalls rein. "Das war tricky. Es war windig, aber nicht durchweg. Dazu ist der Platz recht schnell. Unter diesen Bedingungen fühlt man sich nicht auf dem besten Level. Und dann der Gegner, der diesen Stil spielt. Da ist es schwierig, die richtige Mischung zu finden: aus eigenem aggressivem Spiel - oder dem Gegner die Möglichkeit zu geben, dass er Fehler macht."

Beim 5:3 stimmte die Mischung bei Murray wieder. Denn Bublik entschied sich, den bis dato erfolgreichen Stopp überzustrapazieren, beim 0:15 jagte er Murray mehrfach über den gesamten Platz, der aber rannte wie der gute alte Forrest Gump einfach weiter und grub alles aus. Fünf Stopps innerhalb von vier Punkten waren es am Ende, die jedoch machte allesamt Murray, dem das Rebreak gelang. Und der am Ende im Tiebreak sogar ein positives "Come on!" über den Platz wuchtete und das Match hochkonzentriert zu Ende brachte.

Murray in Deutschland: "Meine Frau ist glücklich, wenn ich weg bin"

Er wisse ja, was ihn gegen Bublik erwarte, erklärte Murray im Anschluss. "Er ist berechenbar in seiner Unberechenbarkeit", sagte er. Und diejenigen, die Bublik oft für seine Spielereien schimpfen würden, müssten auch sehen, dass diese ihn auch erst in die gute Lage gebracht hätten - wie gegen ihn im zweiten Durchgang.

Murray erster Auftritt auf deutschem Gras überhaupt (er hatte bislang immer nur die Wimbledon-Vorturniere in Großbritannien gespielt) geht also weiter, im Viertelfinale gegen den topgesetzten Stefanos Tsitsipas oder Dominic Stricker. Dass er alleine unterwegs sei in dieser Woche, ohne seine Frau und seine vier Kinder, wollte er nicht zu negativ sehen. Ja, er vermisse seine Familie natürlich. Aber: "Ich denke, meine Frau ist glücklich, wenn ich weg bin. Ich weiß gar nicht, ob sie ihr recht wäre, wenn ich mich zu oft im Haus rumtreibe", erklärte er - und sorgte damit für den großen Lacher des Tages am Weissenhof.