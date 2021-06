ATP Stuttgart: Auftaktniederlagen für Dustin Brown und Rudi Molleker

Dustin Brown und Rudi Molleker sind beim ATP-250-Turnier in Stuttgart bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 08.06.2021, 15:48 Uhr

© Getty Images Dustin Brown musste sich in Stuttgart nach der ersten Runde verabschieden

Die Tennisprofis Dustin Brown und Rudi Molleker sind beim ATP-Turnier an ihren Auftakthürden gescheitert und haben ein direktes Achtelfinalduell verpasst. Der 36-jährige Brown (Winsen/Aller) musste sich am Weissenhof dem an Position fünf gesetzten Georgier Nikoloz Basilashvili 3:6, 6:7 (4) geschlagen geben, Molleker (20) verlor gegen den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic (Kroatien) 5:7, 3:6.

Wegen der Verschiebung der French Open um eine Woche findet das Rasenturnier in Stuttgart parallel zum Sandplatz-Klassiker in Paris statt. Unter anderem ist auch Dominik Koepfer am Start, der am Wochenende in Roland Garros in der dritten Runde an Roger Federer gescheitert war.

