ATP Stuttgart: Berrettini peilt Hattrick bei den BOSS Open an

BOSS Markenbotschafter Matteo Berrettini schlägt vom 7. bis 15. Juni auch in diesem Jahr am Weissenhof auf und wird dabei versuchen, das nächste Kapitel in seiner Stuttgarter Erfolgsgeschichte zu schreiben.

von PM

zuletzt bearbeitet: 11.02.2025, 11:31 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini hat sich in Stuttgart stets wohlgefühlt

Matteo Berrettini hat sich mit seinen Auftritten bei den BOSS OPEN längst in die Herzen der Stuttgarter Tennisfans gespielt! Im Jahr 2019 feierte er durch einen Zweisatzerfolg im Finale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime seinen ersten Turniertriumph auf dem Weissenhof, dem er 2022 den zweiten folgen ließ. In einem dramatischen Schlagabtausch über drei Sätze bezwang er damals im Endspiel die schottische Tennis-Ikone Andy Murray.

Im Vorjahr holte der Römer zu seinem dritten Streich in Stuttgart aus. Im Finale lieferte sich Berrettini mit Jack Draper ein packendes Duell, das vor 6.000 begeisterten Zuschauern am Ende der aufstrebende Brite mit 3:6, 7:6 (7/5), 6:4 für sich entschied. „Das war eine unglaubliche Woche und ein unglaubliches Endspiel – es war so eng. Die Niederlage wird eine Weile schmerzen, aber so ist Tennis. Einmal gewinnt man, einmal verliert man“, gab Berrettini nach dem Endspiel zu Protokoll.

Berrettini mit beeindruckender Bilanz in Stuttgart

In Stuttgart hält der Italiener bei einem Rekord von 13:2-Siegen, und diese beeindruckende Quote möchte er im kommenden Juni bei den diesjährigen BOSS OPEN weiter nach oben schrauben – am besten mit dem Gewinn des dritten Titels. „Das Turnier ist mir im Laufe der Jahre sehr ans Herz gewachsen. Das herrliche Ambiente des TC Weissenhof, die großartige Atmosphäre auf dem Centre Court und die tolle Unterstützung der Fans machen die BOSS OPEN zu einem ganz besonderen Event. Ich freue mich daher schon sehr, auch in diesem Jahr wieder in Stuttgart zu spielen. Der Weissenhof ist der perfekte Ort, um in die Rasensaison zu starten“, so Berrettini, für den bereits zehn ATP-Turniersiege zu Buche stehen – vier davon holte der Wimbledon-Finalist 2021 auf Rasen.

Matteo Berrettini reiht sich in ein hochkarätiges Teilnehmerfeld der BOSS OPEN 2025 ein, haben doch auch bereits die beiden deutschen Topspieler Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff, die US-Stars Taylor Fritz und Frances Tiafoe sowie die Tennis-Entertainer Gael Monfils (FRA) und Nick Kyrgios (AUS) ihr Antreten bei dem mit 778.445 Euro dotierten Rasengipfel auf dem Stuttgarter Killesberg zugesagt.

„Wir freuen uns, dass Matteo Berrettini auch in diesem Jahr bei den BOSS OPEN spielen wird. Aufgrund seiner Erfolge in Stuttgart ist er in den vergangenen Jahren auch zu einem der Gesichter des Turniers geworden. Mit seinem angriffslustigen Spielstil und seinen Qualitäten auf Rasen zählt er mit Sicherheit auch in diesem Jahr wieder zu den Titelfavoriten auf dem Weissenhof“, ist Turnierdirektor Edwin Weindorfer überzeugt.